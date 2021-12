Хргович - Ахматович: відео нокауту

Хорватський суперважковаговик Філіп Хргович здобув свою 14 перемогу (12 КО) на профі ринзі. В андеркарді чемпіонського бою в легкій вазі за версією WBC Хейні - Діаз 29-річний хорват переміг технічним нокаутом німця сербського походження Еміра Ахматовича. Рефері зупинив поєдинок на 30-й секунді третього раунду.

До зупинки бою німець тричі побував у нокдауні.

3 knockdowns for Filip Hrgović, and he ends this one early 🇭🇷#HaneyDiazJr pic.twitter.com/z48rrUnkFL