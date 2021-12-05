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Хргович у третьому раунді нокаутував Ахматовича

Сьогодні 04:22 407 0
Хргович у третьому раунді нокаутував Ахматовича

Джерело - Чемпіон.

Хорватський непереможний суперваговик Філіп Хргович (14-0-0, 12 КО) декласував у третьому раунді німця Еміра Ахматовича (10-1-0, 7 КО).

Усі три неповних раунди пройшли за відчутної переваги хорвата, німець тричі побував у нокдауні. На 30-й секунді третьої трихвилинки рефері зупинив поєдинок - перемога технічним нокаутом Хрговича.

Поєдинок відбувся в андекарді чемпіонського бою Хейні - Діаз у Лас-Вегасі.

Нагадаємо, під час свого візіту до Києва Хргович заявив, що готовий битися з Олександром Усиком.

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