Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон

Хейні переміг Діаза та вчетверте захистив титул WBC
Сьогодні 07:27 1290
Українська Суперліга. Прометей - Одеса: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 16:01 705
УПЛ. Зоря мінімально переграла Інгулець у 17 турі
Сьогодні 15:50 148
Ломаченко - Коммі: матч-центр
Сьогодні 14:57 14413
Жіноча збірна України посіла 10 місце в естафеті на Кубку світу
Сьогодні 14:52 278
УПЛ. Зоря - Інгулець: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 14:00 760
Ломаченко - Коммі: онлайн-трансляція бою
Сьогодні 12:50 9341
Як “Закони Мерфі” працюють у світі спортивних ставок
Сьогодні 12:48 184
Байло здобула золото на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду
Сьогодні 10:30 274
Ліга чемпіонів. Шахтар - Шериф: онлайн-трансляція
Сьогодні 10:11 2939
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
Чалханоглу забив гол прямим ударом із кутового поміж ніг голкіперу
Чалханоглу забив гол прямим ударом із кутового поміж ніг голкіперу Андрій Твердохліб
Вчора 20:54 1375
Циганков забив пенальті, однак Монзуль відмінила взяття воріт через порушення правил
Циганков забив пенальті, однак Монзуль відмінила взяття воріт через порушення правил Андрій Твердохліб
Вчора 19:50 2821
Дубль Вербича приніс Динамо перемогу над Вересом, півзахисник не забивав більше року
Дубль Вербича приніс Динамо перемогу над Вересом, півзахисник не забивав більше року Андрій Твердохліб
Вчора 19:34 329
Відео дня. Різник відбив п'ятий пенальті поспіль і встановив історичний рекорд УПЛ
Відео дня. Різник відбив п'ятий пенальті поспіль і встановив історичний рекорд УПЛ Андрій Твердохліб
Вчора 18:41 2391
Вірус договорняків дістався й кіберспорту
Вірус договорняків дістався й кіберспорту Harry BettMan
Вчора 13:51 323
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років Андрій Твердохліб
Вчора 12:58 1648
Леклер потрапив в аварію у другій практиці Гран-прі Саудівської Аравії
Леклер потрапив в аварію у другій практиці Гран-прі Саудівської Аравії Віктор Слюсаренко
03.12.2021 21:03 454
Щасливі разом: Бех-Романчук опублікувала фото із чоловіком
Щасливі разом: Бех-Романчук опублікувала фото із чоловіком Віктор Слюсаренко
03.12.2021 19:57 889
Договорняки у тенісі більш розповсюджені, ніж у футболі
Договорняки у тенісі більш розповсюджені, ніж у футболі Harry BettMan
03.12.2021 18:43 458
Гравець Барселони потрапив у конфліктну ситуацію з фанатами: Йди сюди. Ти заплатиш за машину?
Гравець Барселони потрапив у конфліктну ситуацію з фанатами: Йди сюди. Ти заплатиш за машину? Віктор Слюсаренко
03.12.2021 13:07 494
Вучевич забив зверху після витонченої передачі Карузо
Вучевич забив зверху після витонченої передачі Карузо Віктор Слюсаренко
03.12.2021 12:03 337
Результативна гра Мемфіс: У НБА стався найбільший розгром в історії
Результативна гра Мемфіс: У НБА стався найбільший розгром в історії Віктор Слюсаренко
03.12.2021 11:04 399
Кров залила обличчя російського хокеїста клубу НХЛ: Він хотів ударити суперника, але постраждав сам
Кров залила обличчя російського хокеїста клубу НХЛ: Він хотів ударити суперника, але постраждав сам Віктор Слюсаренко
03.12.2021 10:29 1305
Трагічна ситуація: У Єгипті тренер помер через святкування голу
Трагічна ситуація: У Єгипті тренер помер через святкування голу Віктор Слюсаренко
03.12.2021 09:23 750
Фанати Манчестер Юнайтед банером підтримали Сульшера
Фанати Манчестер Юнайтед банером підтримали Сульшера Віктор Слюсаренко
02.12.2021 23:36 489
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:41 Баскетбол Хімік переміг Запоріжжя у матчі Суперліги 50
16:26 Футбол Зоря - Інгулець 1:0. Огляд матчу 103
16:11 Футбол Ренн знищив Сент-Етьєн. Результати матчів 17 туру Ліги 1 101
16:01 Пряма трансляція Українська Суперліга. Прометей - Одеса: онлайн-трансляція. LIVE 705
16:00 Пряма трансляція Серія А. Спеція - Сассуоло: онлайн-трансляція. LIVE 422
15:50 Футбол УПЛ. Зоря мінімально переграла Інгулець у 17 турі 148
15:38 Футбол Фіорентина здолала Болонью. Результати матчів Серії А 145
15:30 Футбол Визначились арбітри матчу Шахтар - Шериф 146
15:13 Футбол Атлетіко - Мальорка 1:2. Огляд матч 159
15:06 Блог Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон 3637
14:57 Бокс Ломаченко - Коммі: матч-центр 14413
14:52 Біатлон Жіноча збірна України посіла 10 місце в естафеті на Кубку світу 278
14:41 Біатлон Член делегації збірної України в Естерсунді заразився коронавірусом 217
14:28 Футбол Фаті не зіграє з Баварією через травму 176
14:15 Пряма трансляція Українська Суперліга. Запоріжжя - Хімік: онлайн-трансляція. LIVE 522
14:14 Футбол Вітсель не продовжить контракт із Боруссією 213
14:00 Пряма трансляція УПЛ. Зоря - Інгулець: онлайн-трансляція. LIVE 760
13:58 Футбол Вотфорд - Манчестер Сіті 1:3. Огляд матчу 213
13:50 Футбол Рангнік: Не можу перетворити гравців МЮ на монстрів пресингу за 2 тижні 196
13:28 Футбол Захисник Оболоні Безуглий зацікавив Металіст 1925 208
13:14 ММА Амосов проведе перший захист титулу чемпіона Bellator 202
12:58 Футбол Вулвергемптон - Ліверпуль 0:1. Огляд матчу 214
12:50 Бокс Ломаченко - Коммі: онлайн-трансляція бою 9341
12:48 Блог Як “Закони Мерфі” працюють у світі спортивних ставок 184
12:43 Бокс Камбосос: Я закликав до поєдинку з Ломаченком багато років 414 1

Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон

Сьогодні 15:06 Valeriy Ruchka 3637 0
Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон

Джерело - Чемпіон.

Про Террі Фокса може розповісти, мабуть, будь-який житель Канади. Він - справжній національний герой.

Канадець Террі Фокс народився 1958 року, його дитинство проходило на території провінції Британська Колумбія. У школі він цікавився баскетболом, а відразу після закінчення навчання надіслав документи до вузу, сподіваючись стати згодом викладачем фізкультури.

Проте в 19 років у початківця легкоатлета почав даватися взнаки сильний біль у нозі. Виявилося, у хлопця прогресував рак кістки, тому медиками було прийнято рішення про ампутацію кінцівки вище коліна. Фахівці встановили йому протез, однак прогнози лікарів були невтішними, Фоксу прогнозували неминучу смерть.

Хтось, можливо, вважав би це катастрофою. А Террі Фокс через кілька років, після напружених тренувань, вирішив пробігти через всю країну - від океану до океану. Метою його "Марафону надії" стало не самоствердження, а збір пожертвувань на дослідження онкологічних захворювань.

Юнак почав свій забіг 12 квітня 1980 року, символічно зануривши ногу в Атлантичний океан. Другий раз він збирався занурити її вже в Тихий океан, на іншому кінці країни. Він щодня долав традиційну марафонську дистанцію - у середньому 42 км. І це з протезом замість ноги, з постійним болем і розумінням, що хвороба прогресує. Рак поширився на легені, і 1 вересня Террі Фокс був змушений перервати дистанцію після 143 днів марафону, здолавши 5373 км. Через десять місяців, не доживши до двадцять третього дня народження, Террі помер.

Проте його мрія здійснилася! До лютого 1981 року зібрано трохи більше 24 мільйонів доларів - при тодішньому населенні Канади близько 24 мільйонів жителів! Але, найголовніше, він зумів привернути увагу держави і суспільства до проблеми. Тепер в Канаді і ще більш ніж в 50 країнах світу щорічно проводяться благодійні забіги імені Террі Фокса для збору пожертвувань на дослідження онкологічних захворювань. 

У столиці країни Оттаві встановлено чудовий пам'ятник Террі Фоксу: юнак з натхненним обличчям немов зупинився на бігу. 

Канадська влада назвала його ім'ям криголам, який був спущений на воду в 1983 році. Це дуже символічно. Особливо, якщо врахувати, наскільки зараз дієва в Канаді державна програма з онкології.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()