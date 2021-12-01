Це найбільша перемога в історії англійських збірних та рекорд кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна Англії здобула неймовірно велику перемогу над командою Латвії (20:0) у кваліфікації жіночого ЧС-2023.

Лорен Хемп забила 4 голи, ще троє футболісток - по 3 м'ячі. Англія лідирує у групі (18 очок після 6 матчів), Латвія не має жодного залікового пункту.

Це найбільша перемога в історії англійських збірних та рекорд кваліфікації ЧС. Цікаво, що минулого тижня збірна Бельгії розгромила Вірменію (19:0), і тепер той рекорд перевершено на один м'яч.

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