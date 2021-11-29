Джерело - Чемпіон.
Затримано активних уболівальників ЦСКА після матчу 16 туру чемпіонату Росії проти Зеніту.
Гра, що відбулася в Москві в неділю, завершилася перемогою Зеніту з рахунком 2:0.
Наприкінці матчу фанати ЦСКА влаштували піротехнічне шоу. Через це сектори з армійськими вболівальниками не одразу дозволили залишити трибуни після фінального свистка. На виході фанатів зустріла поліція, яка почала розподіляти їх автозаками.
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