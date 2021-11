Скандальний інцидент стався у матчі 20-го туру колумбійської Клаусури між Атлетіко Насьональ та Мільонаріосом (1:3).

На 36-й хвилині матчу півзахисник гостей Даніель Руїс вирушив подавати кутовий. З трибун у нього полетіли різні предмети, одним із яких виявився скальпель. Він потрапив у руку футболісту.

Відео інциденту з'явилося у твіттері італійського журналіста Танкреді Палмері.

This is beyond craziness.



In Colombian league during National-Millonarios the player Dani Ruiz has been hit by A SCALPEL! pic.twitter.com/8bnHVBKWgl