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У чемпіонаті Колумбії фанати кинули у футболіста скальпелем

Сьогодні 15:03 Віктор Слюсаренко 78 0
У чемпіонаті Колумбії фанати кинули у футболіста скальпелем
#Колумбія

Джерело - Чемпіон.

Скандальний інцидент стався у матчі 20-го туру колумбійської Клаусури між Атлетіко Насьональ та Мільонаріосом (1:3).

На 36-й хвилині матчу півзахисник гостей Даніель Руїс вирушив подавати кутовий. З трибун у нього полетіли різні предмети, одним із яких виявився скальпель. Він потрапив у руку футболісту.

Відео інциденту з'явилося у твіттері італійського журналіста Танкреді Палмері.

Незважаючи на інцидент, Руїс продовжив гру та був замінений лише на 84-й хвилині. Тепер дисциплінарна комісія чемпіонату Колумбії оцінить епізод і, найімовірніше, на стадіон Атанасіо Хірардот у Медельїні, де відбувався матч, чекають санкції.

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