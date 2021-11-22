Джерело - Чемпіон.

Скандальний інцидент стався у матчі 20-го туру колумбійської Клаусури між Атлетіко Насьональ та Мільонаріосом (1:3).

На 36-й хвилині матчу півзахисник гостей Даніель Руїс вирушив подавати кутовий. З трибун у нього полетіли різні предмети, одним із яких виявився скальпель. Він потрапив у руку футболісту.

Відео інциденту з'явилося у твіттері італійського журналіста Танкреді Палмері.

This is beyond craziness.



In Colombian league during National-Millonarios the player Dani Ruiz has been hit by A SCALPEL! pic.twitter.com/8bnHVBKWgl — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 21, 2021

Незважаючи на інцидент, Руїс продовжив гру та був замінений лише на 84-й хвилині. Тепер дисциплінарна комісія чемпіонату Колумбії оцінить епізод і, найімовірніше, на стадіон Атанасіо Хірардот у Медельїні, де відбувався матч, чекають санкції.

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