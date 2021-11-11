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Щоденник збірної України: Чому Ярмоленко віддав премію на благодійність

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Щоденник збірної України: Чому Ярмоленко віддав премію на благодійність
#Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Передігровий день в Одесі гравці збірної України розпочали зі сніданку, після якого в команди був вільний час та прогулянка за бажанням.

Основна робота збірної була запланована на вечір. Перед виїздом на тренування було теоретичне заняття, а вже на стадіоні Чорноморець - практичне. Після розминки команда виконала набір вправ, спрямованих на координацію, швидкість та стартову вибуховість, запропонованих тренером із фізичної підготовки та реабілітації В’ячеславом Руженцевим.

Також Андрій Ярмоленко пояснив, чому віддав бонуси за Євро-2020 на благодійність.

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