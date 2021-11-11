Джерело - Чемпіон.

Передігровий день в Одесі гравці збірної України розпочали зі сніданку, після якого в команди був вільний час та прогулянка за бажанням.

Основна робота збірної була запланована на вечір. Перед виїздом на тренування було теоретичне заняття, а вже на стадіоні Чорноморець - практичне. Після розминки команда виконала набір вправ, спрямованих на координацію, швидкість та стартову вибуховість, запропонованих тренером із фізичної підготовки та реабілітації В’ячеславом Руженцевим.

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