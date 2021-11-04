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Гравці Зорі ледь не привезли гол у власні ворота

Сьогодні 21:14 Віктор Слюсаренко 376 0
Гравці Зорі ледь не привезли гол у власні ворота
#Зоря, #ЦСКА

Джерело - Чемпіон.

У Запоріжжі відбувається матч 4-го туру Ліги конференцій Зоря - ЦСКА.

На 72-ій хвилині матчу голкіпер луганської команди Мацапура віддав передачу на Хомченовського, який втратив м'яч перед воротами і послідувала передача на нападника гостей - Кайседо забив гол.

На щастя, взяття воріт було скасовано через положення поза грою у Кайседо.

Нагадаємо, Зоря хоче обміняти Кочергіна на Аллах'яра.

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