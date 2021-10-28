Джерело - Чемпіон.

Чарівна українська легкоатлетка Юлія Левченко рідко виносить на широку публіку якісь подробиці свого особистого життя.

Однак часом учасниця Олімпіади в Токіо все ж ділиться з шанувальниками знімками зі своїм коханим.

Днями Українська стрибунка у висоту опублікувала в своєму Instagram кілька романтичних фото зі своїм бойфрендом. Атмосферні і романтичні кадри були представлені в чорно-білому вигляді. Виглядає дуже ефектно і зворушливо.

Як відомо, Юлія Левченко та Юрій Кіщенко разом вже понад п'ять років. Бойфренд 23-річної спортсменки також займається легкою атлетикою, його дисципліна - біг на середні дистанції.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Yuliia Levchenko🦁 (@levchenkou)

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