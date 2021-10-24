Віктору Прокопенку виповнилося б 77...

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні 24 жовтня 77 роки могло б виповнитися народному тренеру, тактику та інтелігенту Віктору Прокопенку.
Віктор Євгенович прожив насичене футбольне життя. За кар'єру футболіста Прокопенко встиг пограти в декількох клубах, але по-справжньому його полюбили одеські вболівальники за часів виступів у складі Чорноморця.
Однак, найбільші звершення чекали Віктора Прокопенка на тренерському містку:
- 2 Кубки України з Чорноморцем;
- донецький Шахтар уперше зіграв у Лізі чемпіонів
- збірна України провела свій перший офіційний матч
- блискавичний футбол від волгоградського Ротора, який був за крок від чемпіонства в Росії
Тренер, який змінив український футбол: 14 років тому помер Віктор Прокопенко
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