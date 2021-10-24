Віктору Прокопенку виповнилося б 77...

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні 24 жовтня 77 роки могло б виповнитися народному тренеру, тактику та інтелігенту Віктору Прокопенку.

Віктор Євгенович прожив насичене футбольне життя. За кар'єру футболіста Прокопенко встиг пограти в декількох клубах, але по-справжньому його полюбили одеські вболівальники за часів виступів у складі Чорноморця.

Однак, найбільші звершення чекали Віктора Прокопенка на тренерському містку:

- 2 Кубки України з Чорноморцем;

- донецький Шахтар уперше зіграв у Лізі чемпіонів

- збірна України провела свій перший офіційний матч

- блискавичний футбол від волгоградського Ротора, який був за крок від чемпіонства в Росії

Тренер, який змінив український футбол: 14 років тому помер Віктор Прокопенко

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