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Тренер, який змінив український футбол: 14 років тому помер Віктор Прокопенко

Сьогодні 10:12 Valeriy Ruchka 2978 0
Тренер, який змінив український футбол: 14 років тому помер Віктор Прокопенко

Віктор Прокопенко народився 24-го жовтня 1944-го року.

У 20 років він розпочав свою футбольну кар'єру в команді ГСВГ. Потім він Віктор перейшов до вінницького Локомотива, де провів вже 43 матчі і забив 5 голів.

У 69-му році Прокопенко переїхав до Одеси, у Чорноморці він провів 2 сезони і за 49 матчі забив 7 голів.

Наступні 2 роки Віктор провів у Шахтарі. У Донецьку клубі він провів свої найкращі роки, за 44 гри нападник забив 14 голів.

Далі він пограв у херсонському Локомотиві, а потім повернувся до Чорноморця, де він і завершив кар'єру. Через травму Прокопенку довелося завершити кар'єру в 32-а роки.

Майже відразу Віктор Євгенович почав працювати в тренерській сфері. Вже через 7 років Прокопенко очолив одеський Чорноморець.

Команда відразу почала показувати результат. Найбільшим досягненням стало 4-е місце у 1984-у році, а також перемога над бременським Вердером у кубку УЄФА.  Після сезону 83/84 Ігор Беланов пішов до Динамо, де через 2 роки став володарем золотого м'яча.

Через 2 роки Чорноморець вилетів у вищу лігу, після чого Прокопенко пішов до Ротора.

За рік український тренер зробив неможливе, вивів Волгоградський клуб у вищу лігу, але надовго в Росії не затримався, повернувся в Чорноморець.

У останньому сезоні чемпіонату СРСР одесити посіли 4-е місце і стали найкращою українською командою того року.

У чемпіонаті України Прокопенко здобув 2 бронзові нагороди, а також виграв кубок України, після чого став першим тренером збірної України.

Попри хороші результати, Чорноморець втрачав мотивацію і Прокопенко знову пішов до Ротора.

З середняка російського чемпіонату Прокопенко зробив одну з найсильніших російських команд на той час. Найбільшим досягненням стало срібло 97-го року, при тому, що Ротор боровся за золото весь рік, але поразка від Спартака наприкінці сезону завадила волгоградцям виграти чемпіонат. Також український тренер переграв МЮ Фергюсона за сумою двох матчів.

Але після трьох років знаходження в топі Ротор втрачав мотивацію і Прокопенко пішов у Шахтар. З "гірниками" вдалося відразу пробитися в груповий етап Ліги Чемпіонів, і похитнути впевненість Динамо Лобановського, адже Прокопенко приніс довгоочікувану перемогу над Динамо в Києві.

Але вже наступного року українського тренера змінив італійський фахівець Невіо Скала. Прокопенко ще рік потренував московське Динамо, а потім завершив тренерську кар'єру. 

У 2004-у Прокопенко став спортивним директором донецького Шахтаря, після чого був обраним депутатом Верховної Ради.

У 2007 році несподівана смерть Віктора Прокопенка повалила всіх у шок. Прокопенко залишився в історії українського футболу як майстер швидкої постановки командної гри. Він був унікальним тренером, який працював виключно на інтуїції і внутрішньому розумінні можливостей своїх гравців. Він володів унікальним почуттям гумору, всі його фрази стали класикою навколофутбольні життя. А найголовніша фраза: "Не шукайте логіку у футболі", в певному сенсі, пояснює суть його підходу до гри.

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