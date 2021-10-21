Американського тренера звільнили за відмову вакцинуватися від COVID-19

Джерело - Чемпіон.

Тренер університетської команди з американського футболу Нік Роловіч позбувся роботи за відмову вакцинуватися від COVID-19.

42-річний Ролович очолював Вашингтон Стейт і заробляв 3,1 млн доларів за сезон. Його контракт з університетською командою був розрахований до 2025 року.

Керівництво навчального закладу було змушене розірвати угоду з Роловичем, оскільки в штаті було введено постанову про обов'язкову вакцинацію всіх працівників державних установ.

Варто відзначити, що Роловіч був найбільш високооплачуваним державним працівником в штаті.

Разом з Роловічем зі штабу Вашингтон Стейт були звільнені чотири його помічники.

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