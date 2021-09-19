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19 років тому в АПЛ забили найвідоміший автогол в історії футболу

Сьогодні 21:00 Valeriy Ruchka 713 0
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19 років тому в АПЛ забили найвідоміший автогол в історії футболу

16 вересня виповнилося 19 років найнеймовірнiшому автоголу, який з того часу посiдає почесне перше місце в будь-яких збірниках футбольних приколів.

У сезоні 2002/03 вперше в історії, після виходу Бірмінгема в еліту англійського футболу, в рамках АПЛ відбулося Бірмінгемського дербі - "сині" приймали Астон Віллу, яка вважалася абсолютним фаворитом матчу.

А вийшло все навпаки - 3:0 на користь господарів і автогол Олоф Мельберг, який назавжди увійшов в історію англійського футболу.

На 77-й хвилині програючи 0:2 Мельберг вирішив кинути аут своєму воротареві, а той не зміг його відбити. 

Суддя зарахував гол, хоча пізніше визнав свою помилку. За правилами повинен був бути призначений кутовий, оскільки голкіпер не торкнувся м'яча.

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