=

16 вересня виповнилося 19 років найнеймовірнiшому автоголу, який з того часу посiдає почесне перше місце в будь-яких збірниках футбольних приколів.

У сезоні 2002/03 вперше в історії, після виходу Бірмінгема в еліту англійського футболу, в рамках АПЛ відбулося Бірмінгемського дербі - "сині" приймали Астон Віллу, яка вважалася абсолютним фаворитом матчу.

А вийшло все навпаки - 3:0 на користь господарів і автогол Олоф Мельберг, який назавжди увійшов в історію англійського футболу.

На 77-й хвилині програючи 0:2 Мельберг вирішив кинути аут своєму воротареві, а той не зміг його відбити.

Суддя зарахував гол, хоча пізніше визнав свою помилку. За правилами повинен був бути призначений кутовий, оскільки голкіпер не торкнувся м'яча.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua