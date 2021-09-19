Собаки та кінь ледь не зірвали матч Україна – Італія

Джерело - Чемпiон.

18 вересня, у селі Нижні Млини (поблизу Полтави) на стадіоні Ворскла – Зміна відбувся відбірковий матч Дефлімпійських збірних з футболу Україна – Італія.

Українці здобули впевнену перемогу 3:0, але не тільки цим запам’ятався матч.

На 41-й хвилині після другого забитого голу на поле вибігло двоє собак, які залишили газон лише після втручання представників збірної України.

Після перерви, на 59-хвилині, на поле несподівано вибіг ще й кінь, якого вболівальникам та тренерам господарів вдалося вивести його за межі поля.

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