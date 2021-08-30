Голкіпер Реймса після поразки від ПСЖ посадив свого сина на руки Мессі і сфотографував з легендою

Джерело - Чемпiон.

У матчі 4-го туру Ліги 1 ПСЖ обіграв на виїзді Реймс. У цій грі за парижан дебютував аргентинський нападник Ліонель Мессі, який вийшов на заміну на 66-й хвилині, але не відзначився результативними діями.

Це сталося! Мессі дебютував за ПСЖ

Воротар Реймса Предраг Райкович був настільки вражений зустріччю з легендарним футболістом, що після фінального свистка попросив Мессі сфотографуватися з сином голкіпера. Райкович сам робив знімок на мобільний телефон, поки Лео тримав на руках хлопчика.

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