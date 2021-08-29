Джерело - Чемпіон.

Аргентинський нападник французького ПСЖ дебютував за свій новий клуб. Історична подія сталася в грі 4-го тура чемпіонату Франції Реймс - ПСЖ. Легендарний аргентинець з'явився на полі на 66-й хвилині, замінивши Неймара. На час заміни ПСЖ було попереду в рахунку - 0:2.

Нагадаємо, Мессі підписав контракт з парижанами 10 серпня, після 18 років у складі Барселони.

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