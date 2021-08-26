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330 тонн Мрії. Українські стронгмени побили світовий рекорд

Сьогодні 15:50 Valeriy Ruchka 423 0
330 тонн Мрії. Українські стронгмени побили світовий рекорд

Джерело - Чемпiон.

Українські стронгмени Сергій Конюшок, Олександр Лашин, Богдан Ксенчук, Денис Дубровський, Сергій Пономарьов, Володимир Рекша, Денис Бережник і Віталій Герасимов зрушили з місця і протягли літак Ан-225 Мрія на 4,30 м за 1 хвилину 13 секунд. Таким чином вони встановили світовий рекорд.

"Попередній рекорд був у 2003 році. В його встановленні брав участь нинішній народний депутат, стронгмен Василь Вірастюк.

Тоді літак тягнули десять спортсменів. Ми вже зв'язалися з Книгою рекордів Гіннесса.

Вони готові зареєструвати цей рекорд, але для цього потрібно провести велику бюрократичну роботу як Федерації стронгменів України, так і підприємству "Антонов", оскільки Гіннес цікавлять найменші подробиці: тиск в шинах, залишок пального в баках, атмосферний тиск, кількість опадів (на момент встановлення рекорду, чи йшов дощ) ", - сказав представник Книги рекордів України Віталій Зорін.

Відзначимо, що заявлена ​​маса літака була 285 тонн, а по факту опинилася на 45 тонн більше.

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