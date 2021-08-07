Я відчувала твою допомогу з небес. Українка написала чуттєве звернення після Олімпійських ігор

Українська каратистка Анжеліка Терлюга присвятила олімпійську медаль своїй родині.

Про це спортсменка написала у своїх соціальних мережах.

Пост вийшов надзвичайно чуттєвим.

"Я з радістю закриваю цю главу мого життя і дякую за всі випробування, переживання, моменти радості і підтримку.

Цю перемогу я присвятила моїй родині.

Мамочко, дякую що підтримуєш мене з моменту мого народження у всьому і так сильно допомагаєш і переживаєш ... З яким захопленням ти зі мною розмовляла востаннє ... заради цього варто було постаратися. Люблю тебе безмежно. Чекаю нашої зустрічі.

Татусю, я б багато чого віддала за те, щоб обійняти тебе зараз і показати тобі цю медаль ... я дуже сильно сумую за тобою. Я знаю, що ти б радів цій медалі більше всіх на світі, тому що жив мною ... Я виконала свою обіцянку як змогла. Віддала всю себе в цій підготовці і битвах. Пробач мені, що не золото. Але наше прізвище залишилося в історії назавжди. Я відчувала твою допомогу з небес в той день як ніколи ... Якби не ти, я напевно зламалася б набагато раніше і не змогла б пройти весь цей шлях".

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