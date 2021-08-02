Олімпійського чемпіона помітили на трибах з цікавим хобі

Завжди хотіли дізнатися, чим займаються олімпійські чемпіони у вільний від тренувань і змагань час? Тепер ми точно в курсі, яке хобі для себе обрав Том Дейлі. Олімпійський чемпіон зі стрибків у воду серед чоловіків обожнює в'язання - і саме за цим заняттям він був помічений, сидячи на трибуні під час жіночих змагань.

Фото Тома з пряжею і спицями в руках моментально стали вірусними - вони виявилися, мабуть, на всіх новинних сайтах. Виявилося, що в'язанням спортсмен захоплюється вже дуже давно - і навіть присвятив цьому своєму хобі окремий інстаграм-аккаунт, де викладає свої роботи і відео процесу. Він також зізнався, що саме в'язання допомагає йому розслабитися і зняти напругу, пов'язану зі спортивною кар'єрою. Дейлі - один з найвідоміших спортсменів нашого часу. Він отримав срібну медаль на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро і золоту - в Токіо. Також він є одним з перших професійних спортсменів, які відкрито заявили про свою гомосексуальність. Разом зі своїм чоловіком Том виховує спільну дитину, народжену сурогатною матір'ю.

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