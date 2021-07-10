Фото дня. Героя Євро-2020 зустріли коридором шани в рідному місті

Джерело - Чемпіон.

Неймовірну любов і тепло продемонстрували жителі данського містечка Юллінг до півзахисника Міккеля Дамсгора.

Тисячі вболівальників вийшли на вулиці рідного міста гравця збірної Данії і влаштували одному з героїв чемпіонату Європи коридор шани.

Футболіст відповів взаємністю.

Дамсгор дійшов зі своєю збірною до півфіналу Євро-2020, де програв англійцям. До слова, єдиний гол у півфіналі за данців забив Дамсгор.

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