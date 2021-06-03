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"Донбас порожняк нє гоніт",- 19 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича
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"Донбас порожняк нє гоніт",- 19 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича

Сьогодні 14:44 Valeriy Ruchka 2091 0
"Донбас порожняк нє гоніт",- 19 років тому Денисов взяв епічний коментар у Януковича

Джерело - Чемпіон.

Рівно 19 років тому, 3-го червня 2002 року, донецький Шахтар впритул наблизився до першого чемпіонського титулу, обігравши вдома київське Динамо з рахунком 2:0.

Після цього для завоювання золотих медалей залишалося тільки обіграти аутсайдера - Закарпаття, з чим "гірники" впоралися.

Репортером на тому матчі працював майбутній директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов. Після матчу він хотів взяти інтерв'ю у президента Шахтаря Ріната Ахметова, який був у супроводі своїх знаменитих друзів Віктора Януковича і Бориса Колесникова.

Денисов просив редактора телеканалу Україна Марину Міфодіївну вивести його в прямий ефір, що довгий час не вдавалося зробити.

А майбутній Президент України сказав свою знамениту фразу: "Донбас порожняк нє гоніт".

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