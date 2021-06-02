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Герой дня! Семирічний хлопчик годину плив до берега, щоб врятувати батька і сестру

Сьогодні 16:46 Valeriy Ruchka 585 0
Герой дня! Семирічний хлопчик годину плив до берега, щоб врятувати батька і сестру

Джерело - Чемпiон.

У Флориді семирічний хлопчик годину плив до берега, щоб викликати допомогу для своєї сім'ї, яку віднесло течією. 

Стівен Поуст вийшов на човні на річку Сент-Джонс в Джексонвіллі. Він кинув якір, щоб діти могли поплавати. 

Чотирирічна Абігейл трималася біля корми, але її почало відносити течією. Старший брат кинувся за нею, але теж став віддалятися від човна. 

Батько сказав синові плисти до берега, поки він спробує дістатися до дівчинки. На Абігейл був рятувальний жилет.

"Я сказав, що люблю його, тому що не був упевнений, що станеться далі", - сказав Поуст.

Чейз добирався до берега годину. Він плив на спині й гріб по-собачому, щоб зберегти сили. Діставшись до землі, він побіг до найближчого будинку за допомогою.

Його батько і сестра дрейфували на відстань від півтора до двох миль від місця знаходження човна. Рятувальники доставили їх на берег. Тепер хлопчика називають героєм. 

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