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Колишній хокеїст звинуватив тренера в сексуальному насильстві

Сьогодні 14:47 Андрій Твердохліб 463 0
Колишній хокеїст звинуватив тренера в сексуальному насильстві

Джерело - Чемпіон.

Ексхокеїст Чикаго Блекхоукс, ім'я якого не повідомляється, звинуватив колишнього помічника головного тренера Бреда Елдрича в сексуальному насильстві.

Про це повідомляє Wbez.

За інформацією джерела, інцедент трапився в 2010 році. Елдрич відправляв непристойні текстові повідомлення, а також погрожував спричиненням матеріальної і фізичної шкоди хокеїсту Чикаго. За словами адвоката, вищеописана ситуація принесла шкоду професіональній кар'єрі.

Нагадаємо, раніше Елдрича було засуджено за зложчин сексукального характера студенту з Мічігана.

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