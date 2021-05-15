Колишній хокеїст звинуватив тренера в сексуальному насильстві

Джерело - Чемпіон.

Ексхокеїст Чикаго Блекхоукс, ім'я якого не повідомляється, звинуватив колишнього помічника головного тренера Бреда Елдрича в сексуальному насильстві.

Про це повідомляє Wbez.

За інформацією джерела, інцедент трапився в 2010 році. Елдрич відправляв непристойні текстові повідомлення, а також погрожував спричиненням матеріальної і фізичної шкоди хокеїсту Чикаго. За словами адвоката, вищеописана ситуація принесла шкоду професіональній кар'єрі.

Нагадаємо, раніше Елдрича було засуджено за зложчин сексукального характера студенту з Мічігана.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua