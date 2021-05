4 травня святкує свій день народження футболіст італійської Аталанти та збірної України Руслан Маліновський.

Бергамаський клуб привітав лідера збірної України, у тому числі й українською мовою.

Також клуб опублікував нарізку найкращих голів Маліновського в цьому сезоні.

Tutti i gol del nostro festeggiato in questa stagione! 🚀🎬

All of birthday boy's goals so far this season! 🎉

⠀#AuguriRuslan 🎈 #Malinovskyi #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/FkOFKnT6L9