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Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження

Сьогодні 22:07 Андрій Твердохліб 728 0
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження

Джерело - Чемпіон.

4 травня святкує свій день народження футболіст італійської Аталанти та збірної України Руслан Маліновський.

Бергамаський клуб привітав лідера збірної України, у тому числі й українською мовою.

Також клуб опублікував нарізку найкращих голів Маліновського в цьому сезоні.

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