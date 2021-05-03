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Велогонщик впав перед фінішем і втратив перемогу

Сьогодні 15:42 Valeriy Ruchka 244 0
Велогонщик впав перед фінішем і втратив перемогу

Британський велогонщик Герайнт Томас несподівано втратив перемогу на четвертому етапі Туру Романдії через падіння за 50 метрів до фінішу.

На вирішальному відрізку траси він вів боротьбу за перше місце з Майклом Вудсом, втратив рівновагу й опинився на асфальті. Поки спортсмен з Вельсу підіймався на ноги, його обігнав ще один суперник, що відсунуло Томаса на третю позицію.

"Я спробував перемикнути передачу, але не відчував рук, тому вони зіслизнули з керма. Це дуже засмучує, оскільки я не втратив би друге місце, якби залишив все як є", – цитує слова британця видання cyclingnews.com.

 

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