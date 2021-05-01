 16 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону | Блоги | Champion.com.ua
Шевченко оголосив список гравців збірної України на найближчий збір
Вчора 17:08 3191
Десна зіграла внічию з Колосом у 24 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 81
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни
Сьогодні 15:33 2108
Середа та Сербін вибороли олімпійську ліцензію у синхронних стрибках
Сьогодні 15:25 108
Калініна вийшла у фінал турніру у Загребі
Сьогодні 13:27 341
Долгополов оголосив про завершення кар'єри
Сьогодні 12:44 622 1
Сайт Чемпіон потрапив у номінанти церемонії "Найкращі спортивні медіа України 2020"
Сьогодні 12:21 222
Екстренер Маріуполя може очолити Олександрію
Сьогодні 11:26 971
Ворскла прийме Динамо, Шахтар зіграє з Дніпро-1: Матчі 24 туру УПЛ
Сьогодні 08:44 426
Сьогодні визначаться фіналісти чемпіонату Європи в Києві
Сьогодні 08:44 296
Блоги
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:33 2104
27 років тому загинув Айртон Сенна. Останнє коло величного гонщика
27 років тому загинув Айртон Сенна. Останнє коло величного гонщика Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:21 8533 1
16 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону
16 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:06 2333
Йовічевіч про депресію у Дніпрі, провал у Динамо та пропозицію від Реброва - ТаТоТаке
Йовічевіч про депресію у Дніпрі, провал у Динамо та пропозицію від Реброва - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:16 264
Фото дня. Нападник збірної України успішно переніс операцію на коліні
Фото дня. Нападник збірної України успішно переніс операцію на коліні Андрій Твердохліб
Вчора 21:57 955
Фубольний клуб оголосив про дуже дивну оренду
Фубольний клуб оголосив про дуже дивну оренду Valeriy Ruchka
28.04.2021 10:00 1042
Російську чемпіонку ганебно принизили - зняли прапор прямо під час матчу
Російську чемпіонку ганебно принизили - зняли прапор прямо під час матчу Андрій Твердохліб
28.04.2021 07:14 4994 2
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 111!
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 111! Андрій Твердохліб
28.04.2021 02:51 4904
Бензема шикарним ударом у падінні через себе забиває гол у відповідь у ворота Челсі
Бензема шикарним ударом у падінні через себе забиває гол у відповідь у ворота Челсі Андрій Твердохліб
27.04.2021 22:38 998
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала Андрій Твердохліб
27.04.2021 22:26 991
Прямі трансляції
Навколо спорту

16 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону

Сьогодні 14:06 Valeriy Ruchka 2338 0
16 років тому Мессі забив свій перший гол за Барселону

Джерело - Чемпіон.

1 травня 2005 року, в своєму дев'ятому матчі за основну команду Барселони Ліонель Мессі відзначився дебютним голом. Першою жертвою аргентинця став Альбасете (2:0) на Камп Ноу.

Символічно, що в цьому забитому голі асистентом Ліонеля виступив лідер тодішньої Барселони Роналдіньо.

В історії Барселони беззмінним лідером бомбардирського списку багато років був Сезар Родрігес з 232 голами (який провів останній матч за Барсу ще в 1955-му). Проте 20 березня 2012-го Мессі в матчі проти Гранади забив свої 232-й, 233-й і 234-й голи в складі "блаугранас", нарешті побивши, здавалося, "вічний рекорд" Родрігеса.

На сьогодні в активі Мессі 718 матчів в першій команді "синьо-гранатових" і 627 голів. Таким чином, аргентинець має колосальний відрив від переслідувачів, який невідомо чи буде ліквідовано в нинішньому столітті.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()