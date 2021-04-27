Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні

Джерело - Чемпіон.

Російський актор театру і кіно Алєксандр Паль разом зі своїми товаришами відлупцював хокеїста молодіжної команди ЦСКА Кевіна Антипова.

Інцидент стався у самому центрі Москви, повідомляє BAZA.

Хокеїст знаходиться у лікарні з травмами голови та обличчя - проблеми скули та вибита клиноподібна кістка. За словами Антипова, він зі своїми друзями святкував день народження. Після того як спортсмени покинули заклад, до них підійшло троє молодиків, серед яких був і Паль. Після бійки Паль зі своєю компанією зник.

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