 Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні | Блоги | Champion.com.ua
Реал - Челсі, ПСЖ - Манчестер - Сіті: розклад півфінальних матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:45 6261
Костюк розібралася з росіянкою на турнірі у Мадриді
Сьогодні 15:24 396
Лунін може перейти у Мілан
Сьогодні 13:46 1942
Маліновський - у команді тижня Серії А
Сьогодні 13:14 895
Баварія оголосила про призначення Нагельсманна
Сьогодні 12:53 466
Войцех з перемоги стартувала на чемпіонаті Європи
Сьогодні 12:43 475
Сьогодні в Києві стартує чемпіонат Європи з бадмінтону
Сьогодні 07:01 353
Марсель цікавиться нападником СК Дніпро-1
Вчора 21:39 1049
Павлов: Григорій Суркіс запрошував мене в Динамо
Вчора 20:25 817
Фінал Кубку України можуть перенести
Вчора 19:39 1882
Блоги
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:15 197
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:10 915
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:51 481
Збірна України готується до чемпіонату Європи. Фоторепортаж
Збірна України готується до чемпіонату Європи. Фоторепортаж Андрій Твердохліб
Вчора 21:02 549
Відео дня. Кубок Євро-2020 ледь не знищили в Румунії
Відео дня. Кубок Євро-2020 ледь не знищили в Румунії Valeriy Ruchka
Вчора 20:43 681
Прямі трансляції
Навколо спорту

Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні

Сьогодні 17:15 Андрій Твердохліб 200 0
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні

Джерело - Чемпіон.

Російський актор театру і кіно Алєксандр Паль разом зі своїми товаришами відлупцював хокеїста молодіжної команди ЦСКА Кевіна Антипова.

Інцидент стався у самому центрі Москви, повідомляє BAZA.

Хокеїст знаходиться у лікарні з травмами голови та обличчя - проблеми скули та вибита клиноподібна кістка. За словами Антипова, він зі своїми друзями святкував день народження. Після того як спортсмени покинули заклад, до них підійшло троє молодиків, серед яких був і Паль. Після бійки Паль зі своєю компанією зник.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()