Світоліна: Якось у Лондоні в мене було 14 побачень за 10 днів

Джерело - YouTube.
Перша ракетка України Еліна Світоліна свого часу "пішла в загул" у Лондоні.
Про це зізналася українка в шоу Дурнєв шукає хлопця.
"Якось я розлучилася з хлопцем, а в Лондоні немає проблем знайти собі когось. І в мене було 14 побачень за 10 днів. звісно ж до серйозних стосунків це не дійшло, але було весело", - розповіла Світоліна.
Нагадаємо, на початку квітня Світоліна заручилася з Гаелем Монфісом.
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