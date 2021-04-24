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Світоліна: Якось у Лондоні в мене було 14 побачень за 10 днів

Сьогодні 14:38 Андрій Твердохліб 217 0
Перша ракетка України розповіла пікантні подробиці з особистого життя
Світоліна: Якось у Лондоні в мене було 14 побачень за 10 днів

Джерело - YouTube.

Перша ракетка України Еліна Світоліна свого часу "пішла в загул" у Лондоні.

Про це зізналася українка в шоу Дурнєв шукає хлопця.

"Якось я розлучилася з хлопцем, а в Лондоні немає проблем знайти собі когось. І в мене було 14 побачень за 10 днів. звісно ж до серйозних стосунків це не дійшло, але було весело", - розповіла Світоліна.

Нагадаємо, на початку квітня Світоліна заручилася з Гаелем Монфісом.

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