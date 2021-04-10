Ірина Морозюк змушена була видалити вульгарне відео з Instagram через цькування

Джерело - Чемпіон.

Колишня дружина футболіста турецького Різеспора зганьбилася черговим вульгарним відео в Instagram, яке щоправда, змушена була видалити його через хейт від підписників.

Морозюк раздает конечно pic.twitter.com/E5j1sQvTr3 — Руслан Абушкин (@abushkin2) April 5, 2021

"Занадто багато уваги викликало це відео за дві години. А ще мені "напхали" за нього. Тому довелося видалити, панове. Хто подивився, мої вітання. Ну а хто не встиг, той запізнився", – пояснила своє рішення Морозюк.

Нагадаємо, трохи більше року тому Морозюк уже видаляла відео, в якому проглядалася наруга над державним гімном України, після публікації на нашому сайті.

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