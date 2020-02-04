У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист

Дії дружини екс-футболісти Динамо Миколи Морозюка Ірини можна трактувати як наруга над державними символами.

Про це Чемпіону зауважив відомий юрист Юрій Юрченко.

"Наруга - це образливе ставлення, грубе знущання або демонстрація знваги. За статтею 338 Конституції України наруга над державними символами карається штрафом до 50-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до 6-ти місяців або арештом на строк до 3-х років. З об'єктивної сторони злочини, передбачені частинами 1 і 2 статті 338 полягають у публічній нарузі. Тобто, наруга над державними символами тягне відповідальність за вищезгаданою статтею лише у разі, якщо вона була публічною.

Якщо вже й брати у використання державні символи, то вони можуть використовуватися виключно з повагою! І жодна зневага неприпустима, у тому числі й насмішки", - заявив фахівець.