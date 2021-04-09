Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон, схоже, таки всерйоз вирішив податися в рестлінг. З останніх дій американця можна зробити саме такий висновок.

Зокрема, Тайсон вирішив заглянути на рестлінг-шоу All Elite Wrestling's Dynamite, після чого ще й влаштував на ньому масову бійку.

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