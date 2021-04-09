Голий уболівальник вибіг на поле під час матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпiон.

На 6-й хвилині чвертьфінального матчу Ліги Європи між Гранадою і МЮ на поле прорвався голий уболівальник.

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Гра на стадіоні Нуево Лос Карменес відбувалася без глядачів, але чоловіка це не зупинило. Він вибіг на газон і навіть встиг потрапити в кадр трансляції, після чого співробітники поліції оперативно вивели його з поля.

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