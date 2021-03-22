Берінчик захистив титул. Фоторепортаж з вечора боксу

Джерело - Чемпiон.

В рамках боксерського шоу K2 Promotions Ukraine в Броварах Інтернаціональний чемпіон за версією WBO Денис Берінчик (15-0-0, 9 КО) захистив титул, зупинивши чилійця Хосе Санчеза (18-2-0, 7 КО) технічним нокаутом у третьому раунді.

"Ми цей удар відпрацьовували. Планували використати його пізніше. Мій тренер Єгор Голуб просив мене не заряджатися. В принципі, удар знайшов мене сам, і я продовжував його добивати, адже була виконана колосальна робота. І мені нічого не залишалося, як забрати свою п'ятнадцяту перемогу.

В планах визвати Артема Лобова битися на кулаках. Набридло битися в рукавичках, хотів себе спробувати в новому амплуа. Так що, ласкаво просимо на махач. Нехай Теофімо Лопес захищає свої пояси з Камбососом. І, звичайно, найближчим часом буде призначений бій за звання претендента на титул Чемпіона світу WBO", сказав Берінчик.

Денис Берінчик знову підготував яскравий вихід в ринг - цього разу з гіпсом на носилках, в супроводі медсестер.

В андеркарді свій восьмий бій на профі-ринзі провів Василь "Рудий лев" Чеботар (8-0-0, 3 КО), де ефектно нокаутував представника Німеччини Йоана Ліка (6-1-0) у першому ж раунді.

Захід проходив без глядачів, із дотриманням карантинних вимог відповідно до чинного законодавства. Всі продані квитки повернуто.

Нагадаємо, партнером заходу був саме наш сайт.

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