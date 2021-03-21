Відео дня! Голкіпер Севільї розстріляв ворота суперника на останніх секундах матчу

У рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги Вальядолід на своєму полі протистояв одному із лідерів турнірної таблиці Севільї.

“Біло-фіолетові” відкрили рахунок у матчі з пенальті наприкінці першого тайму – чи не єдиного свого моменту в зустрічі. Гості намагалися відігратися всю другу половину гри і навіть голкіпер Яссін Буну пішов до штрафного майданчика гостей при останньому стандарті у матчі. Андалусійці доборолися до кінця, скинули пас у центр, а марокканський воротар розстріляв володіння свого візаві по амплуа, таким чином зрівнявши рахунок у матчі.

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