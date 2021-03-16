Відео дня. Українські тенісисти продемонстрували неабияку футбольну майстерність

Джерело - Чемпіон.
Тенісисти збірної України перед матчем Кубку Девіса проти команди Ізраїлю, пограли в футбол, точніше, щось середнє між футзалом і міні-футболом.
Як виявилося, українські теніссти, на чолі з Сергієм Стаховським та Іллею Марченком, досить непогано почуваються в грі мільйонів.
Відео зі сторінки Іллі Марченка в Facebook.
Нагадаємо, Сергій Стаховський у вирішальній грі проти Ішая Оліеля приніс синьо-жовтим важку перемогу.
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