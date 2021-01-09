Сьогодні, 9 січня, свій день народження святкує капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна. У цей день пропонуємо згадати переможну гонку українки на Чемпіонаті світу 2013-го року.

У тому сезоні Підгрушна змогла виграти повний комплект нагород: золото в спринті, бронзу в переслідуванні і срібло в естафеті! У загальному заліку Кубка світу українська біатлоністка змогла піднятися на восьме місце!

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