Джерело - Чемпіон.

Українська баскетболістка Тетяна Юркевичус провела хороший матч у чемпіонаті Італії. Команда Вігарано переграла Динамо Сассарі (85:66).

Українка за 38 хвилин на паркеті оформила вражаючий дабл-дабл - 21 очко та 20 підбирань.

Це перша перемога Вігарано з початку сезону в італійському чемпіонаті.

У середньому за гру Юркевичус набирає 8,2 очка, 9,7 підбирання за матч.

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