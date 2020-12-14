 Карпати у першій частині сезону. Клуб опублікував дуже самоіронічне відео | Блоги | Champion.com.ua
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Карпати у першій частині сезону. Клуб опублікував дуже самоіронічне відео

Сьогодні 20:44 Valeriy Ruchka 408 0
Карпати у першій частині сезону. Клуб опублікував дуже самоіронічне відео

Джерело - Карпати.

Відео з камер спостереження, на якому зафіксовано, як дівчина в Києві намагається подолати наслідки ожеледиці на Андріївському узвозі, мабуть, бачили уже усі. 

Львівські Карпати використали його креативно і досить самоіронічно. 

"Карпати у першій частині сезону. Як це було", - йдеться у описі відео.

Нагадаємо, львівський клуб зараз обіймає останню сходинку у Другій Лізі при одній перемозі в 11 іграх.

 
 
 
 
 
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A post shared by FC Karpaty Lviv (@fckarpaty)

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