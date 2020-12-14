Карпати у першій частині сезону. Клуб опублікував дуже самоіронічне відео

Джерело - Карпати.
Відео з камер спостереження, на якому зафіксовано, як дівчина в Києві намагається подолати наслідки ожеледиці на Андріївському узвозі, мабуть, бачили уже усі.
Львівські Карпати використали його креативно і досить самоіронічно.
"Карпати у першій частині сезону. Як це було", - йдеться у описі відео.
Нагадаємо, львівський клуб зараз обіймає останню сходинку у Другій Лізі при одній перемозі в 11 іграх.
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