Легіонер київського Динамо Міккель Дуелунд напередодні свят відвідав дітей у відділенні ортопедії та травматології Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит.

Футболіст хотів порадувати дітей, що перебувають на лікуванні, з майбутніми святами, підтримати їх і побажати якнайшвидшого одужання.

"Це був просто різдвяний візит з подарунками для дітей. Бувати в таких місцях - чиста радість. Мені дуже сподобалося спілкування з дітьми. Всі дітки, з якими вдалося побачитися, були прекрасними і виглядали дуже щасливими", - наводить слова Дуелунда пресслужба Динамо.

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