Цього дня, рівно 17 років тому, Кріштіану Роналду відзначився своїм дебютним голом у складі Манчестер Юнайтед.

Сталося це на Олд Траффорд в матчі 11-го туру АПЛ сезону-2003/04 проти Портсмута.

ON THIS DAY - 2003



Cristiano Ronaldo scores his first goal for Man Utd...



The first of many 💪pic.twitter.com/SOVtMcFzMP