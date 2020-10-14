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Уроки Шевченка та феномен Бущана: головні висновки матчу Україна - Іспанія

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Уроки Шевченка та феномен Бущана: головні висновки матчу Україна - Іспанія

Джерело - Чемпіон.

Напередодні збірна України "вигризла" перемогу в Лізі Націй у збірної Іспанії, і таким чином зуміла взяти реванш за розгромну поразку місячної давнини на полі Фурії рохи.

Переможний гол після геніальної гри Андрія Ярмоленка забив Віктор Циганков на 76-й хвилині гри.

Окрім шаленої самовіддачі кожного гравця збірної України, хочеться виокремити кілька головних висновків у переможній грі підопічних Шевченка.

1. Шевченко зробив висновки після поразки в Іспанії

Головний тренер нашої збірної зробив правильні висновки із поразки місячної давнини та зумів донести до своїх підопічних усі свої вимоги. Незважаючи на всі негаразди та кадрові проблеми, Itdxtyrj, напевне, єдину можливу тактику на гру в сьогоднішніх реаліях. Як зазначив сам керманич на післяматчевій пресконференції, він продовжує навчатися у кожній грі. Головним же на думку Шевченка було не пропустити гол у першому таймі та терпіти в очікуванні свого шансу.

2. Феномен Бущана

Воротар київського Динамо провів черговий феноменальний матч. Георгій здійснив кілька сейвів і вперше залишив свої ворота сухими у футболці Національної збірної. Зазначимо, що переможну атаку розпочав саме голкіпер синьо-жовтих. Напередодні чемпіонату Європи в збірнії намітилася шалена конкуренція на позиції першого номера, і далеко не факт, що П'ятов виграє цю боротьбу.

3. Пара центрбеків Миколенко - Забарний

Захисники київського Динамо відіграли дуже якісний матч (оцінки від авторитетного порталу SofaScore тому підтвердження - ред.). Звісно ж не обійшлося без помилок, але в цілому Забарний та Миколенко впоралися зі своє задачею - іспанці не забили! І якщо до зрілої та солідної гри 21-річного Миколенка ми звикли - Віталій є справжнім вожаком захисних редутів команди та "підчищав" усі огріхи партнерів, то гра 18-річного Забарного, нічого крім утішних епітетів не викликає. Прямо тут і зараз динамівська пара виглядає сильнішою за пару Кривцов - Матвієнко.

4. Ярмоленко - лідер

Незважаючи на всю критику та прпоблеми у Вест Гемі, 7-й номер збірної вчергове довів свої лідерські якості, провівши усі 90 хвилин на найвищому рівні та одним геніальним пасом вирішив долю зустрічі. На післяматчевій пресконференції Андрій Шевченко зазначив, що саме Ярмоленко є і буде капітаном команди за відсутності П'ятова. 

Андрій Ярмоленко - лідер і, напевне, найкращий гравець збірної прямо зараз.

5. Характер

Футболісти збірної України довели, що мають характер! Ми вистояли, витерпіли та вигразли перемогу! Браво, КОМАНДА!

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