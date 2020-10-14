Відео дня. Геніальна гра Ярмоленка та шикарний гол Циганкова у ворта збірної Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Збірна України перемогла в Києві команду Іспанії (1:0) в 4 турі Ліги Націй у групі А4.

Переможний гол за синьо-жовтих на 76-й хвилині забив Віктор Циганков, який вийшов на заміну замість Олександра Зубкова на 65-й хвилині. У цьому голі прекрасно все! Неймовірна зупинка м'яча Ярмоленком, геніальний пас капітана збірної та шикарний постріл Циганкова.

Насолоджуйтесь!

Нагадаємо, суперники України по групі А4 Німеччина та Швейцарія в неймовірному матчі розписали результативну нічию.

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