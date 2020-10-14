 Бущан - найкращий гравець матчу Україна - Іспанія за версією авторитетного видання | Футбол | Champion.com.ua
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Бущан - найкращий гравець матчу Україна - Іспанія за версією авторитетного видання

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Бущан - найкращий гравець матчу Україна - Іспанія за версією авторитетного видання

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер збірної України Георгій Бущан став найкращим гравцем матчу Ліги Націй проти збірної Іспанії за версією авторитетного аналітичного порталу SofaScore.

Бущан отримав оцінку 9,0. Воротар здійснив 9 сейвів і 1 перехват.  Також в активі Георгія 47 дотиків до м'яча, 12 точних передач із 31 (39%). Андрій Ярмоленко та Віталій Миколенко отримали оцінку 7,3. У іспанців найкращим став Адама Траоре з оцінкою 8,1. Загальна оцінка гравців збірної України 6,94, Іспанії - 7,02.

Нагадаємо, збірна України перемогла збірну Іспанії завдяки єдиному голу Віктора Циганкова на 76-й хвилині.

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