Джерело - Чемпіон.

Колишній російський арбітр Ігорь Фєдотов кинув виклик екскапітану збірної Росії Роману Широкову.

Причиною стала бійка з арбітром в одній з аматорських ліг, у якій Широков напав на суддю Микиту Данченка та наніс тому тілесні ушкодження. Федотов запропонував Широкову вийти в літку за правилами ММА, з усіма відповідними процедурами та готовий оплатити поєдинок.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua