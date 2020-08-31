 Арбітр Федотов кинув виклик за правилами ММА Роману Широкову. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії

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Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії
Ігорь Фєдотов

Джерело - Чемпіон.

Колишній російський арбітр Ігорь Фєдотов кинув виклик екскапітану збірної Росії Роману Широкову.

Причиною стала бійка з арбітром в одній з аматорських ліг, у якій Широков напав на суддю Микиту Данченка та наніс тому тілесні ушкодження. Федотов запропонував Широкову вийти в літку за правилами ММА, з усіма відповідними процедурами та готовий оплатити поєдинок.

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