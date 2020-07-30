Маріуполь найближчим часом назве ім'я нового головного тренера

Після того як "Маріуполь" програв фінал плей-офф УПЛ за путівку в єврокубки "Колоса", азовський клуб вирішив не продовжувати співпрацю з Олександром Бабичем.

Як стало відомо Metaratings.ru - до кінця нинішнього тижня "Маріуполь" планує назвати ім'я його наступника. За наявними даними, шорт-лист фахівців на заміну Бабича у азовського клубу невеликий. Одним з фаворитів на посаду головного тренера є Остап Маркевич, який раніше очолював "Агробізнес" і "Чорноморець", що представляють першу лігу.

Керівництво "Маріуполя" розраховує на іспанська досвід Остапа Маркевича, коли молодий фахівець стажувався в структурі "Вільярреала". Зі своїм вибором нового головного тренера в "Маріуполі" повинні визначитися в найближчі дні.

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