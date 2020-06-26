 Гей ти, шотландський ублюдок. Ярмоленко повинен грати! Фанати Вест Гема вимагають щоб Ярмоленко грав | Блоги | Champion.com.ua
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Гей ти, шотландський ублюдок. Ярмоленко повинен грати! Фанати Вест Гема вимагають щоб Ярмоленко грав
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Гей ти, шотландський ублюдок. Ярмоленко повинен грати! Фанати Вест Гема вимагають щоб Ярмоленко грав

Сьогодні 07:35 Андрій Твердохліб 508 0
Гей ти, шотландський ублюдок. Ярмоленко повинен грати! Фанати Вест Гема вимагають щоб Ярмоленко грав

Джерело - sport.ua.

Фанати лондонського Вест Гема невдоволені тим, що український вінгер молотобіців майже не грає.

Уболівальники в Twitter жорстко розкритикували головного тренера лондонців Девіда Мойеса.

Andrew Kane: Все йде до того, що нас чекає найбільш безглузде пониження в класі. Новий стадіон, смішні суми на трансфери і зарплати гравцям заради чого? Заради того, щоб потім їздити грати в Ротерхем? Цей клуб насправді огидний. Ми – новий Сандерленд.

Zayd: Вілшер і Ярмоленко повинні були грати, а не Андерсон і Лансіні, ти шотландський ублюдок.

Johnatan Ewans: Потрібно звільнити Мойєса і призначити Аллардайса. Серйозно. Або ми вилетимо. Це наша єдина надія. Принаймні, у нас з'явиться організація. Зараз же у команди взагалі немає плану на гру.

Tommy Kilcast: Ми не зможемо розвиватися як клуб, якщо у нас найгірша інфраструктура в АПЛ. Два стандартних тренувальних поля... Рада, яка не хоче викладати гроші в розвиток клубу, змушує нас дивитися ось такі виступи команди. Перебудова повинна стосуватися не тільки першої команди, але і всього клубу.

PΞ △: Чорт забирай, давайте просто звільнимо Мойєса і зробимо останній кидок костей. Той, хто думає, що Форналс краще, ніж Андерсон, Ярмоленко і Лансіні, явно втратив свідомість. Нобл – все. Фредерікс – найбільш суїцидальний гравець, якого я коли-небудь бачив.

Ray Coster: Ми – просто жахлива футбольна команда в усіх відношеннях і були такою протягом багатьох років. Вест Гем недостатньо хороший, щоб конкурувати в АПЛ. Нас безумовно чекає пониження. Чесно кажучи, ми повністю на це заслуговуємо в такому сезоні.

Josef Bennett: Неподобство! У гравців немає бажання боротися, а тренер не має ні найменшого поняття, що робити. У всіх матчах Вест Гема під керівництвом Мойєса я намагався зрозуміти його тактику. І я зрозумів – в кожній грі він просто сподівається не програти. Смішний тренер і смішний клуб.

Mark Fletcher: Хочу повернути свої гроші за абонемент на домашні матчі в наступному сезоні. У понеділок буду дзвонити в клуб і піднімати це питання. Більше не можу дивитися на це дерьмове шоу.

Kris Johnson: Ніякого плану на гру, наш кращий півзахисник грає в обороні. Дивився за всім цим 90 хвилин. Було огидно спостерігати за постійним бажанням Андерсона перетримувати м'яч. Кресвелл недостатньо хороший. Діоп і Фредерікс, як зазвичай, випали з гри. Пониження в класі вже близько.

Randy Von: На жаль, ми приречені. У власників клубу і тренерів геть відсутні амбіції. Вест Хем знаходиться в жахливому стані. Чотири покоління моєї родини були фанатами "молотобійців". Сумно.

Ricky Forrest: Ніколи не потрібно запрошувати тренера вдруге. Він просто не може мотивувати гравців, щоб вони билися за нього. Мойєса потрібно звільняти прямо зараз, і тоді у нас з'явиться шанс на порятунок. Мойєс не має ніякого поняття про те, як змінити гру в тактичному плані.

Chris Hills: Ми приречені і заслуговуємо цього. Якщо наш ігровий план полягає в тому, щоб просто гальмувати інші команди, то як ми будемо набирати очки? Потрібно відійти від цієї безглуздої тактики і не покладатися на те, що Астон Вілла і Борнмут виявляться гіршими ніж ми.

George Poynter: Випустіть Ярмоленка і Аєті. Нам потрібен форвард на полі.

Airbag: Те, що Мойєс поганий менеджер, було помітно по його роботі в попередніх клубах. Вест Гем залежить від виступів інших команд. Навіть якщо ми не вилетимо, Мойєс не повинен залишитися. Незважаючи на велику фанатську базу, команда пасе задніх. Можливо, ми повторимо долю Лідса.

Chris Laing: Андерсон, Ярмоленко і Лансіні на заміні.

Нагадаємо, у 31 турі Вест Гем програв Тоттенгему (2:0). Андрій Ярмоленко провів увесь матч на лаві запасних.

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