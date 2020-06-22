 Жерсон Родрігес зустрічається з українською тенісисткою. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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Жерсон Родрігес зустрічається з українською тенісисткою

Нападник київського Динамо Жерсон Родрігес, який виступає на правах оренди в Анкарагюджю, зустрічається з відомою українською тенісисткою Ольгою Янчук.

20 червня люксембурзький футболіст святкував 25-річчя, а його нова дівчина опублікувала в Сторіс спільне фото.

"З днем ​​народження. Дякую за щоденну посмішку на моєму обличчі. Люблю тебе ", - написала Янчук в Instagram.

Ольга Янчук зараз займає місце в сьомій сотні світового рейтингу. Її найкращим результатом було 213 місце в рейтингу WTA, за кар'єру вона заробила понад 140 тисяч доларів. Раніше їй приписували романтичні зв'язки з Олександром Зінченком. Додамо, що у Родрігеса є син, якому майже два роки.

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