Джерело - Чемпіон.
Колишній футболіст Динамо та збірної України влаштував флешмоб з туалетним папером прямо посеред супермаркету.
Алієв передав естафету власнику Динамо Ігорю Суркісу, який щоправда "впорався" з папером раніше та Артему Мілевському.
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Нагадаємо, раніше Алієа заявив, що коронавірус - це фейк. Також ексхавбек Динамо запуситив свій YouTube-канал. Раніше Артем Мілевський вперше показав свою дівчину та познайомив її з Алієвим.
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