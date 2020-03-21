Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст Динамо та збірної України влаштував флешмоб з туалетним папером прямо посеред супермаркету.

Алієв передав естафету власнику Динамо Ігорю Суркісу, який щоправда "впорався" з папером раніше та Артему Мілевському.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алиев Саша88 (@aliev_sasha88) 20 Мар 2020 в 9:25 PDT

Нагадаємо, раніше Алієа заявив, що коронавірус - це фейк. Також ексхавбек Динамо запуситив свій YouTube-канал. Раніше Артем Мілевський вперше показав свою дівчину та познайомив її з Алієвим.

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