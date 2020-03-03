Джерело - Чемпіон.

Під час матчу між Аркою з Гдині і клубом Лодзь (1:1) стався незвичайний випадок.

На 6-й хвилині зустрічі захисник гостей Мацей Дамбровський прийняв рішення виконати удар через себе після подачі з кутового. Але футболіст промахнувся повз м'яч і вдарив коліном у свій ніс. Медики констатували перелом.

Złamać sobie samemu nos kolanem. Tylko w ekstraklasie.#ARKŁKS pic.twitter.com/OZ5Tkwzzkk — Wojciech Łazarek (@Napciu) March 1, 2020

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