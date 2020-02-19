Джерело - Чемпіон.
Відео неоднозначного моменту опублікував Dr Tangalanga у twitter.
Марадона, який є головним тренером клубу Хімнасія і Есгріма, потрапив у неприємну ситуацію під час матчу 20-го туру чемпіонату Аргентини з Росаріо Сентралем.
Асистент Марадони приніс йому невідому речовину, а інші присутні на лаві запасних закрили легенду від камер.
59-річний Дієго Марадона вживав наркотики ще під час кар’єри футболіста та неодноразово лікувався від залежності.
Хімнасія і Есгріма займає 22-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Аргентини.
Dice Maradona que ya no se droga más.— Dr Tangalanga (@DrTangalanga_) February 17, 2020
🤣🤣🤣👇👇👇👇 pic.twitter.com/2xHnU2FMpz
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