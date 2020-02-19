Славетного аргентинського футболіста Дієго Марадону заскочили на вживанні невідомої речовини під час матчу чемпіонату Аргентини

Відео неоднозначного моменту опублікував Dr Tangalanga у twitter.

Марадона, який є головним тренером клубу Хімнасія і Есгріма, потрапив у неприємну ситуацію під час матчу 20-го туру чемпіонату Аргентини з Росаріо Сентралем.

Асистент Марадони приніс йому невідому речовину, а інші присутні на лаві запасних закрили легенду від камер.

59-річний Дієго Марадона вживав наркотики ще під час кар’єри футболіста та неодноразово лікувався від залежності.

Хімнасія і Есгріма займає 22-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Аргентини.